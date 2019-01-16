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9:12, 16 января 2019 444
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Найдено тело последней жертвы взрыва дома в Шахтах

Найдено тело последней жертвы взрыва дома в Шахтах

Предварительно установлена личность пятой жертвы взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Вячеслава Бутко.

Как рассказал Бутко, обнаружено тело женщины 1993 года рождения, проживавшей в квартире №68. Она стала последней жертвой трагедии. До этого погибшими нашли ее родителей.

Поисково-спасательные работы завершились около 5 часов утра в среду, 16 января.

«Подготовлен план вывода группировки ГУ МЧС по Ростовской области в пункты постоянной дислокации», — добавил Бутко.

Напомним, в понедельник, 14 января, в доме №17 по улице Хабарова прогремел взрыв, в результате чего обрушились два этажа одного из подъездов. Семь человек спасли.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области


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