Найдено тело последней жертвы взрыва дома в Шахтах

Предварительно установлена личность пятой жертвы взрыва газа в жилом доме в Шахтах Ростовской области. Об этом передает
Как рассказал Бутко, обнаружено тело женщины 1993 года рождения, проживавшей в квартире №68. Она стала последней жертвой трагедии. До этого погибшими нашли ее родителей.
Поисково-спасательные работы завершились около 5 часов утра в среду, 16 января.
«Подготовлен план вывода группировки ГУ МЧС по Ростовской области в пункты постоянной дислокации», — добавил Бутко.
Напомним, в понедельник, 14 января, в доме №17 по улице Хабарова
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