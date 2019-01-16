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12:31, 16 января 2019 330
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На заводе в Ленобласти произошел взрыв

На заводе в Ленобласти произошел взрыв

В среду, 16 января, на заводе в городе Кингисеппе Ленинградской области произошел взрыв. Пострадали три человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на районную администрацию.

Обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 квадратных метров. По данным источника в экстренных службах, завалы не разбирают из-за пожара.

Предварительно, ЧП произошло на территории ООО «Полипласт Северо-Запад» в промзоне «Фосфорит».


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