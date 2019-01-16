На заводе в Ленобласти произошел взрыв

В среду, 16 января, на заводе в городе Кингисеппе Ленинградской области произошел взрыв. Пострадали три человека, передает «
Обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 квадратных метров. По данным источника в экстренных службах, завалы не разбирают из-за пожара.
Предварительно, ЧП произошло на территории ООО «Полипласт Северо-Запад» в промзоне «Фосфорит».
Взрыв прогремел на заводе «Полипласт» в Кингисеппе Ленинградской области, сообщают очевидцы. pic.twitter.com/XRqXod0IEQ— Телеканал 360° (@360tv) 16 января 2019 г.