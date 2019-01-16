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15:05, 16 января 2019 609
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На Московском загорелась многоэтажка. Видео

На Московском загорелась многоэтажка. Видео

На Московском загорелась многоэтажка. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram.

По данным пользователей, пожар начался в доме на улице Новаторов.

Позже в МЧС прокомментировали произошедшее.


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