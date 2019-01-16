McDonald’s лишили права на товарный знак BigMac в Европе

McDonald’s лишили права на товарный знак BigMac в Евросоюзе. Компания проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac’s, сообщает
Supermac’s разрешат строить свою сеть по всей Великобритании, а McDonald’s больше не имеет права на свою торговую марку Big Mac в Европейском cоюзе. Ирландская сеть сможет назвать любые продукты питания для продажи как Big Mac.
Как пояснило ведомство по интеллектуальной собственности Европейского cоюза (EUIPO), McDonald’s не предоставила доказательства действительного использования товарного знака Big Maс.
Supermac’s уже пыталась расширить деятельность в Европе и Великобритании в 2015 году. Тогда компания проиграла McDonald’s, так как последняя доказала сходство между названиями Supermac и Big Mac.
Воспользуется ли McDonald’s правом на апелляцию, пока неизвестно.