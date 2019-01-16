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17:32, 16 января 2019 765
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Комиссия по слушаниям одобрила изменения в проекте застройки седьмого микрорайона Песочни

Комиссия по слушаниям одобрила изменения в проекте застройки седьмого микрорайона Песочни

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру принять изменения в проект планировки микрорайона ДПР-7, 7А. Заключение официально опубликовали в среду, 16 января.

В новом документе из-за грунтовых вод высоту двух многоэтажек хотят увеличить для технического этажа, также вместо двух подземных гаражей сделать один многоэтажный.

Кроме того, к одному из планируемых домов намерены сделать пристройку спортивного зала, а также установить две котельные на севере и юге участка, чтобы обеспечить теплом и горячей водой школы, детсады и поликлиники.

На слушаниях участники проголосовали «за» изменения.

Напомним, первоначальную планировку ДПР-7, 7А от 2010 года уже корректировали в 2017 году.


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