Комиссия по слушаниям одобрила изменения в проекте застройки седьмого микрорайона Песочни

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру принять изменения в проект планировки микрорайона ДПР-7, 7А. Заключение официально опубликовали в среду, 16 января.
В новом документе из-за грунтовых вод высоту двух многоэтажек хотят увеличить для технического этажа, также вместо двух подземных гаражей сделать один многоэтажный.
Кроме того, к одному из планируемых домов намерены сделать пристройку спортивного зала, а также установить две котельные на севере и юге участка, чтобы обеспечить теплом и горячей водой школы, детсады и поликлиники.
На
Напомним, первоначальную планировку ДПР-7, 7А от 2010 года уже