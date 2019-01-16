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16:52, 16 января 2019 1 340
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Эксперты назвали профессии, которые могут вскоре исчезнуть 1

Эксперты назвали профессии, которые могут вскоре исчезнуть

Эксперты назвали профессии, которые могут исчезнуть в будущем из-за заменяющих их сервисов. В список попали бухгалтеры, кассиры, водители и операторы колл-центров, передает ТАСС со ссылкой на нескольких специалистов.

Как рассказали агентству опрошенные эксперты, в 2019 году снизится спрос на бухгалтеров и делопроизводителей из-за перехода юрлиц на электронный документооборот.

По мнению президента Superjob Алексея Захарова, через десять лет профессия бухгалтера практически исчезнет. С ним согласен гендиректор сервиса Rabota.ru Александр Ветерков, который считает, что под угрозой находятся бухгалтеры начального уровня квалификации, выполняющие однотипную работу.

Также Ветерков отметил, что профессия водителя исчезнет из-за появления беспилотников.

Захаров добавил, что ускоренно терять работу водители начнут примерно через пять лет. Через десять лет количество профессиональных водителей сократится с нынешнего миллиона до 150-200 тысяч человек, отметил эксперт.

Помимо этого, специалисты считают, что на производстве количество рабочих мест также будет все больше уменьшаться с каждым годом.

Профессии кассиров и операторов колл-центров вскоре тоже могут сойти на нет. Все это связывают из-за процесса автоматизации, широко внедряемого во всех сферах.

«Даже в блоке IT некоторые профессии могут подвергнуться автоматизации. В пример можно привести сервисы, которые дают возможно обычному пользователю без специальной подготовки создать свой сайт. Еще несколько лет назад это казалось чем-то труднодостижимым», — заключил Александр Ветерков.


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