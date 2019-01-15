Жителям Сасова отказались выдавать пенсии на почте. Работник отделения почтовой связи ссылался на приказ «О выплатах пенсий в кассах ОПС», сообщает изадетльство «
Прокуратура выяснила, что 30 октября 2018 года в Сасовском почтамте УФПС Рязанской области — филиал ФГУП «Почта России» издали приказ, согласно которому пенсию на почте можно было получить, только написав заявление о ее переводе в «Почта Банк». Это противоречит федеральному закону.
Сасовская межрайонная прокуратура отменила приказ почтамта как незаконный.