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13:21, 15 января 2019 1 626
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Жителям Сасова отказались выдавать пенсии на почте 1

Жителям Сасова отказались выдавать пенсии на почте

Фото: Издательство «Пресса»

Жителям Сасова отказались выдавать пенсии на почте. Работник отделения почтовой связи ссылался на приказ «О выплатах пенсий в кассах ОПС», сообщает изадетльство «Пресса».

Прокуратура выяснила, что 30 октября 2018 года в Сасовском почтамте УФПС Рязанской области — филиал ФГУП «Почта России» издали приказ, согласно которому пенсию на почте можно было получить, только написав заявление о ее переводе в «Почта Банк». Это противоречит федеральному закону.

Сасовская межрайонная прокуратура отменила приказ почтамта как незаконный.


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