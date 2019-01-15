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17:18, 15 января 2019 640
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Жители многоэтажки в Песочне пожаловались на неисправный лифт

Жители многоэтажки в Песочне пожаловались на неисправный лифт

Жители рязанской шестнадцатиэтажки № 1/34 по улице Советской Армии пожаловались на неисправный лифт. Сюжет об их проблеме снял ТКР.

Рязанцы в беседе с корреспондентом отметили, что в течение последних пяти лет в доме ломались и грузовой и пассажирский лифты. Жильцы, среди которых есть и пожилые, не могут подняться на свой этаж.

«Ремонтники приезжали и сказали, что у лифта сломана электроника. Они ее чинят, но это ненадолго. За все время, что живу в этом доме, я застревала в лифте раз пятнадцать, если не больше», — заявила женщина.

Жители многоэтажки рассказали, что дому уже полвека. За это время подъемники капитально не ремонтировали.

Ролик можно посмотреть с 3:40


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Жители многоэтажки в Песочне пожаловались на неисправный лифт
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