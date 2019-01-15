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20:19, 15 января 2019 2 482
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Жилищная инспекция отчиталась об уборке снега и сосулек 1

Жилищная инспекция отчиталась об уборке снега и сосулек

Государственная жилищная инспекция Рязанской области отчиталась о результатах контроля за своевременной уборкой дворов от снега и очисткой крыш зданий от наледи и сосулек. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

С ноября по декабрь 2018 года сотрудники инспекции осмотрели 502 придомовых территорий и крыш домов в Рязани. Управляющим организациям выдали предписания об устранении нарушений в содержании 46 зданий.

Кроме того, было составлено 14 протоколов об административных нарушениях. Материалы направили в суды.

Отмечается, что проверки ведутся «в плановом порядке и по заявлениям граждан».

Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на свисающую с крыши наледь. Николай Любимов раскритиковал уборку рязанских улиц. Позже рязанцы создали петицию с требованием почистить город от снега.


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