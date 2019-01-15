Жилищная инспекция отчиталась об уборке снега и сосулек

Государственная жилищная инспекция Рязанской области отчиталась о результатах контроля за своевременной уборкой дворов от снега и очисткой крыш зданий от наледи и сосулек. Об этом сообщил
С ноября по декабрь 2018 года сотрудники инспекции осмотрели 502 придомовых территорий и крыш домов в Рязани. Управляющим организациям выдали предписания об устранении нарушений в содержании 46 зданий.
Кроме того, было составлено 14 протоколов об административных нарушениях. Материалы направили в суды.
Отмечается, что проверки ведутся «в плановом порядке и по заявлениям граждан».
Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на свисающую с крыши