За год в Рязанской области сократилось число больных ЗППП

За год в Рязанской области сократилось число пациентов с заболеваниями, передающихся половым путем. Об этом сообщил
В 2018 году в кожно-венерологическом диспансере стало меньше больных с «гонореей» и «трихомониазом», на 2% и 3% соответственно по сравнению с 2017 годом.
Главврач диспансера Елена Большакова отметила, что положительной динамики удалось достичь благодаря работе по предотвращению заболеваний, передающихся половым путем. «Врачи диспансера проводят ее в течение всего года на местах и во время проведения профилактических акций», — сказала она.
Кроме того, в 2018 году на 4,8% уменьшилось количество пациентов, страдающих чесоткой.
На 1,35% выросло число случаев болезни герпеса. «Эта эпидемиологическая особенность объясняется внедрением в практику работы диспансера лабораторных методов диагностики бессимптомных форм данной болезни», — говорится в сообщении.