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16:52, 15 января 2019 1 992
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За год в Рязанской области сократилось число больных ЗППП 1

За год в Рязанской области сократилось число больных ЗППП

За год в Рязанской области сократилось число пациентов с заболеваниями, передающихся половым путем. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В 2018 году в кожно-венерологическом диспансере стало меньше больных с «гонореей» и «трихомониазом», на 2% и 3% соответственно по сравнению с 2017 годом.

Главврач диспансера Елена Большакова отметила, что положительной динамики удалось достичь благодаря работе по предотвращению заболеваний, передающихся половым путем. «Врачи диспансера проводят ее в течение всего года на местах и во время проведения профилактических акций», — сказала она.

Кроме того, в 2018 году на 4,8% уменьшилось количество пациентов, страдающих чесоткой.

На 1,35% выросло число случаев болезни герпеса. «Эта эпидемиологическая особенность объясняется внедрением в практику работы диспансера лабораторных методов диагностики бессимптомных форм данной болезни», — говорится в сообщении.


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