В Скопине за попытку дать взятку осудили иностранца

В Скопине за попытку дать взятку осудили гражданина Таджикистана. Об этом
Мужчина и несколько его знакомых незаконно находились на территории России. В сентябре 2018 года машину нарушителей остановили. Иностранец пытался дать 20 тысяч рублей, чтобы начальник отдела по вопросам миграции МО МВД «Скопинский» не составляла протокол об административном правонарушении. Женщина сообщила об этом в дежурную часть.
Нарушителя признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК и оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.