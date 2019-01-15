В Шацком районе столкнулись грузовик и «семерка», есть пострадавшие

В Шацком районе столкнулись грузовик и «семерка». Об этом пишет издательство «
ДТП произошло вечером в понедельник, 14 января, на трассе М-5.
За рулем грузовика Next находился житель Саратова, автомобилем ВАЗ-2107 управлял гражданин Киргизии. Водителя и пассажиров «семерки» с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
«Очевидно, что одна из причин ДТП погодные условия: мокрый снег, гололедица. Остальные выяснятся в ходе следственно-оперативных действий шацких полицейских», — говорится в сообщении.