В Рязани появится «Клуб путешественников». Он будет работать по субботам, рассказали в музее путешественников.
Участникам клуба устроят лекции, встречи с исследователями и членами Русского географического общества, а также кинопоказы.
Первое собрание пройдет 19 января. Гости увидят документальный фильм «Дороги Аляски» (хронометраж — 45 минут, возрастных ограничений нет). Ленту сняли в 2018 году. Она завершает цикл документальных картин об экспедициях на Аляску Героя России Михаила Малахова.
Начало в 12:00. Адрес: улица Ленина, дом №35
Билет для взрослого человека — 50 рублей, для школьников, студентов средних специальных, высших учебных заведений, пенсионеров — 30 рублей.