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12:50, 15 января 2019 1 754
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В Рязани подешевели яблоки, подорожали яйца 5

В Рязани подешевели яблоки, подорожали яйца

С 25 декабря 2018 года по 14 января 2019 года в Рязани на 1,1% подешевели яблоки и на 1,7% капуста. Данные предоставил Рязаньстат.

Незначительно увеличились цены на куриные яйца, картофель, мороженую рыбу.


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