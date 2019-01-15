В Рязани подешевели яблоки, подорожали яйца

С 25 декабря 2018 года по 14 января 2019 года в Рязани на 1,1% подешевели яблоки и на 1,7% капуста. Данные предоставил Рязаньстат.
Незначительно увеличились цены на куриные яйца, картофель, мороженую рыбу.
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С 25 декабря 2018 года по 14 января 2019 года в Рязани на 1,1% подешевели яблоки и на 1,7% капуста. Данные предоставил Рязаньстат.
Незначительно увеличились цены на куриные яйца, картофель, мороженую рыбу.
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