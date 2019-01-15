В Пителине у пенсионера похитили сбережения во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратился 65-летний мужчина. Он сообщил, из его квартиры пропали девять тысяч рублей — часть пенсии, которую он недавно получил.
Полицейские выяснили, что пострадавший заметил пропажу денег после небольшого застолья со знакомыми. Выяснилось, что к краже причастен ранее судимый за кражу 30-летний местный житель. Злоумышленника разыскали и задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии.