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9:59, 15 января 2019 4 138
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В минздраве рассказали о состоянии ребенка, выкатившегося на санках под троллейбус

В минздраве рассказали о состоянии ребенка, выкатившегося на санках под троллейбус

В региональном минздраве рассказали о состоянии ребенка, выкатившегося на санках под троллейбус.

Мальчика госпитализировали в детскую ОКБ. Там он пробыл один день, после чего родители забрали его «под расписку».

Напомним, инцидент произошел 6 января на улице Советской Армии в Рязани.


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