В минздраве рассказали о состоянии ребенка, выкатившегося на санках под троллейбус

В региональном минздраве рассказали о состоянии ребенка, выкатившегося на санках под троллейбус.
Мальчика госпитализировали в детскую ОКБ. Там он пробыл один день, после чего родители забрали его «под расписку».
Напомним,
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В региональном минздраве рассказали о состоянии ребенка, выкатившегося на санках под троллейбус.
Мальчика госпитализировали в детскую ОКБ. Там он пробыл один день, после чего родители забрали его «под расписку».
Напомним,
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