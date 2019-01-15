В Дашково-Песочне стартовали продажи квартир нового жилого комплекса «Олимпийский»

ГК «ЕДИНСТВО» сообщила об успешном старте продаж квартир нового жилого комплекса «
Как отметили в пресс-службе группы компаний, новый жилой комплекс — это продолжение концепции функционального и доступного жилья для рязанцев. В доме предусмотрено индивидуальное отопление, будущие жильцы могут выбирать между классическими или СМАРТ-планировками квартир. Во дворе обустроят спортивные и детские площадки.
«Высокие стандарты строительства компании „ЕДИНСТВО“ гарантируют качество исполнения. Простор в сочетании с уютом, выгодная стоимость квадратного метра и транспортная доступность превращают ЖК „Олимпийский“ в идеальный выбор для горожан», — добавили в компании.
Более подробную информацию можно получить по телефону (4912) 900-700 или на сайте
Застройщик ООО «Материк». Подрядчик ООО «СтройТехАльянс». Разрешение на строительство №62-29-181-2018 от «28» июня 2018 года. Проектная декларация опубликована сайте.