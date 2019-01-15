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13:32, 15 января 2019 765

В Дашково-Песочне стартовали продажи квартир нового жилого комплекса «Олимпийский»

В Дашково-Песочне стартовали продажи квартир нового жилого комплекса «Олимпийский»

ГК «ЕДИНСТВО» сообщила об успешном старте продаж квартир нового жилого комплекса «Олимпийский». Дом переменной этажности расположен в Дашково-Песочне на улице Зубковой, рядом с Ледовым дворцом и Академией тенниса.

Как отметили в пресс-службе группы компаний, новый жилой комплекс — это продолжение концепции функционального и доступного жилья для рязанцев. В доме предусмотрено индивидуальное отопление, будущие жильцы могут выбирать между классическими или СМАРТ-планировками квартир. Во дворе обустроят спортивные и детские площадки.

«Высокие стандарты строительства компании „ЕДИНСТВО“ гарантируют качество исполнения. Простор в сочетании с уютом, выгодная стоимость квадратного метра и транспортная доступность превращают ЖК „Олимпийский“ в идеальный выбор для горожан», — добавили в компании.

Более подробную информацию можно получить по телефону (4912) 900-700 или на сайте edinstvo62.ru.

Застройщик ООО «Материк». Подрядчик ООО «СтройТехАльянс». Разрешение на строительство №62-29-181-2018 от «28» июня 2018 года. Проектная декларация опубликована сайте.


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