В Башкирии полицейский спас тонувшего пенсионера

В башкирском Стерлитамаке полицейский спас тонувшего в реке пенсионера. Пожилой мужчина сорвался с берега, когда пытался достать санки внучки,
Инцидент произошел в новогодние каникулы на реке Стерля. Полицейский Павел Зотов отдыхал с семьей на даче, когда увидел испуганную девочку. Она рассказала, что ее 60-летний дед упал в воду.
«Старший лейтенант бросился на место происшествия. Он спустился по крутому склону берега, зашел в ледяную воду и вытащил пенсионера. К счастью, мужчина пробыл в воде недолго», — уточнили в полиции.
Позже выяснилось, что пенсионер страдает астмой, и от испуга ему стало трудно дышать. Самостоятельно из воды он не смог выбраться.
Об этом случае стало известно после того, как спасенный мужчина написал в полицию благодарственное письмо.