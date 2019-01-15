Рязаньстат опубликовал статистику заработков социальных работников за январь-сентябрь 2018 года. Согласно данным, средняя зарплата рязанских врачей выросла до 55 тысяч рублей. За год эта цифра увеличилась на 52,2%.
У научных сотрудников заработная плата поднялась более чем в два раза — до 73,6 тысяч рублей.
Учителя стали получать 27,4 тысячи (+11,2%), воспитатели 24,9 тысячи (+19,6%), работники культуры 27,4 тысячи (+40,9%), медсестры 27,7 тысячи (35,4%).
Средняя зарплата в регионе в целом выросла на 10% до 31 тысячи 309 рублей.