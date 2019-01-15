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«Северная компания» предложила рязанцам купить квартиру со скидкой до 450 тысяч рублей. Спецпредложение будет действовать с 15 января до 15 февраля во всех жилых комплексах компании, сообщили в пресс-службе застройщика.
При покупке однокомнатной квартиры рязанцы получат скидку в 250 тысяч, двухкомнатной — 350 тысяч, трехкомнатной — 450 тысяч.
«В указанный период рязанцы смогут приобрести комфортное жилье по приемлемым ценам», — отметили в пресс-службе.
«Северная Компания» — рязанский застройщик, действующий на рынке с 1999 года. Компания предоставляет квартиры в: