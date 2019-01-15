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11:44, 15 января 2019 2 570

«Северная компания» предложила рязанцам купить квартиру со скидкой до 450 тысяч 1

«Северная компания» предложила рязанцам купить квартиру со скидкой до 450 тысяч

«Северная компания» предложила рязанцам купить квартиру со скидкой до 450 тысяч рублей. Спецпредложение будет действовать с 15 января до 15 февраля во всех жилых комплексах компании, сообщили в пресс-службе застройщика.

При покупке однокомнатной квартиры рязанцы получат скидку в 250 тысяч, двухкомнатной — 350 тысяч, трехкомнатной — 450 тысяч.

«В указанный период рязанцы смогут приобрести комфортное жилье по приемлемым ценам», — отметили в пресс-службе.

«Северная Компания» — рязанский застройщик, действующий на рынке с 1999 года. Компания предоставляет квартиры в:

Офис «Северной Компании» расположен по адресу: улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт в Instagram, телефон 707-000.


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