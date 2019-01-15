Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:06, 15 января 2019 1 208
 0    0

Рязанские театральные коллективы устроят марафон бесплатных выступлений

Рязанские театральные коллективы устроят марафон бесплатных выступлений

18 и 19 января в рязанском Выставочном зале пройдет фестиваль «Театр 21 века». Посетить его жители и гости города смогут бесплатно, сообщили организаторы.

На фестивале выступят пять коллективов: театр РГУ «Переход», арт-площадка «Свободный жанр», театр «Дом», театр-студия «Шанс», студия «Рязанские театральные читки».

«Современный театр позволяет выйти за рамки традиций. Зрителей ждут театральная читка, перформанс, набирающий популярность иммерсивный театр, а также различные комбинации стилей, — анонсировали организаторы. — Приглашаем на марафон театральных выступлений».

Адрес Выстовочного зала: улица Есенина, 112. Начало 18 и 19 января в 16:00. Получить более подробную информацию можно по телефону 44-03-77.

Фото из группы театра «Переход» «ВКонтакте»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
10:06, 15 января 2019
Рязанские театральные коллективы устроят марафон бесплатных выступлений
18:56, 12 января 2019
Юрий Быков рассказал о съемках фильма «Сторож» в Солотче. Видео
9:33, 10 января 2019
В субботу пройдет финал рязанского фестиваля «Рождественская радость»
16:40, 9 января 2019
В Старый Новый год в кафе «Фонтан» выступит Константин Панкратов
17:13, 4 января 2019
Рязанка не попала в финал шоу «Новая звезда»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 955
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
13:17, 4 января 2019 29 843
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 401
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
13:10, 3 января 2019 24 233
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
15:26, 3 января 2019 24 113
Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка 4
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум