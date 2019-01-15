Рязанские театральные коллективы устроят марафон бесплатных выступлений

18 и 19 января в рязанском Выставочном зале пройдет фестиваль «Театр 21 века». Посетить его жители и гости города смогут бесплатно, сообщили организаторы.
На фестивале выступят пять коллективов: театр РГУ «Переход», арт-площадка «Свободный жанр», театр «Дом», театр-студия «Шанс», студия «Рязанские театральные читки».
«Современный театр позволяет выйти за рамки традиций. Зрителей ждут театральная читка, перформанс, набирающий популярность иммерсивный театр, а также различные комбинации стилей, — анонсировали организаторы. — Приглашаем на марафон театральных выступлений».
Адрес Выстовочного зала: улица Есенина, 112. Начало 18 и 19 января в 16:00. Получить более подробную информацию можно по телефону 44-03-77.
Фото из группы театра «Переход» «ВКонтакте»