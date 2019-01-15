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14:22, 15 января 2019 892
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Рязанские чиновники несколько раз сорвали радиоэфиры, посвященные городскому транспорту

Рязанские чиновники несколько раз сорвали радиоэфиры, посвященные городскому транспорту

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Рязанские чиновники несколько раз сорвали радиоэфиры, посвященные городскому транспорту. Сотрудники областного радио рассказали, что в очередной раз получили отказ от администрации города на официальный запрос с просьбой предоставить специалиста для обсуждения темы.

Чиновников приглашают на эфир с лета 2018 года. Мэрия несколько раз просила перенести дискуссию, а однажды за несколько минут до прямого эфира отозвала спикеров «в связи с изменением их расписания на день».

В декабре эфир вновь перенесли.

«И вот, накануне мы получили от рязанских властей очередной ответ на очередной же наш официальный запрос все по той же теме, цитата из него: „…предоставить специалистов на указанную дату не представляется возможным, ввиду большой загрузки специалистов управления“. Тут отметим, что эфир был запланирован на вечер 23 января», — пояснили радиоведущие.

По их словам, они оправили в администрацию еще один запрос и предложили чиновникам выбрать удобное время. Журналисты подчеркнули, что «в случае феноменальной занятости чиновников в будние дни, готовы выйти на работу в выходные».

В пресс-службе горадминистрации рассказали RZN.info, что всегда готовы к конструктивному диалогу. В мэрии также подчеркнули, что их специалист придет на эфир в областное радио 29 января.

Вопросы горожан о городском транспорте принимают на круглосуточный автоответчик по номеру 25-54-07 и в личные сообщения группы.


© RZN.info

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