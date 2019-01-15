Рязанская область дополнительно получит больше 3,5 млрд рублей на ремонт дорог

В 2019 году Рязанская область дополнительно получит свыше 3,5 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом заявил Николай Любимов, комментируя итоги первого дня Гайдаровского форума, сообщил
Глава региона отметил, что регион будет участвовать в 11 из 12 нацпроектов. По его словам, глобальные цели стоят также в отрасли здравоохранения по проекту улучшения демографии, в сфере строительства жилья и других направлениях.
Отвечая на вопрос о привлечении в регион инвестиций, губернатор в качестве примера привел взаимодействие Рязанской области с
В числе наиболее перспективных деловых партнеров региона Любимов назвал Турцию, Израиль, Китай, Иран, Республику Беларусь.