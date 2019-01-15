Рязанец перевозил «синтетику» в мешке для новогодних подарков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские на улице села Успенское Скопинского района остановили машину Subaru Legacy, за рулем которой был 35-летний неработающий житель Рязани.
При досмотре салона оперативники нашли мешок для новогоднего подарка, в котором был 71 сверток с наркотиками, а также спичечный коробок с марихуаной.
Кроме того, полицейские в Скопине обнаружили три тайника с «закладками», которые ранее сделал задержанный. Общая масса изъятого «производного N-метилэфедрона» составила 35 граммов.
Выяснилось, что злоумышленник работал в нелегальном сетевом магазине «закладчиком», дистанционно получая указания.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ, по которой ему грозит до 15 лет колонии.