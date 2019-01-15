Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 миллионов

Против блогеров Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой подали иск на 100 миллионов. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации зарегистрировал Мещанский суд Москвы, передает
Истец Бестаев А.А. требует опровержения сведений, распространенных в интервью, которые вышло на канале Юрия Дудя 21 августа 2018 года. Кроме того, он потребовал взыскать с Дудя и Ивлеевой по 50 млн рублей.
Какие именно сведения стали поводом для иска, не уточняется.
Интервью с Instagram-блогером Анастасией Ивлеевой на YouTube-канале «