Причиной взрывов в жилых домах могут стать проблемы с котельными

Взрывы газа в домах продолжают уносить жизни людей. Жертвами одной из последних таких трагедий — в Магнитогорске — стали 39 человек.
При этом есть примеры, когда причиной несчастий становятся перебои с автономным отоплением.
До сих пор на территории одной только Рязани насчитывается несколько десятков частных, ведомственных и муниципальных котельных, которые практически выработали свой ресурс. В любой момент они могут стать аварийными и не справиться с нагрузкой, а отапливаемые ими дома останутся без тепла.
Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.
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