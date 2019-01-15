Преподаватель Рязанского агроуниверситета стала победителем программы «УМНИК-2018»

Доцент кафедры эпизоотологии, микробиологии и паразитологии Рязанского агротехнологического университета имени Костычева Юлия Ломова стала победителем программы У.М.Н.И.К. в номинации «Биотехнологии».
Ее научно-исследовательская работа посвящена разработке средств и способа лечения болезней органов пищеварения молодняка сельскохозяйственных животных.
Проект признали лучшим по результатам состоявшихся в четырех ведущих вузах Рязани отборов и обезличенной научно-технической экспертизы, проведенной Фондом содействия инновациям с привлечением независимых экспертов.
Всего участниками конкурса стали 26 молодых ученых, в том числе семеро — по направлению «Биотехнологии». Финал регионального конкурса прошел в ноябре 2018 года, список победителей опубликовали недавно. В их числе оказались восемь студентов и сотрудников рязанских вузов.