Появилось видео с места аварии с маршруткой на улице Спортивной

Появилось видео с места аварии на улице Спортивной. Ролик опубликовали на YouTube.
В
В пресс-службе регионального УМВД RZN.info сообщили, что в аварии никто не пострадал.
Видео Романа Трофимова
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Появилось видео с места аварии на улице Спортивной. Ролик опубликовали на YouTube.
В
В пресс-службе регионального УМВД RZN.info сообщили, что в аварии никто не пострадал.
Видео Романа Трофимова
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