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16:07, 15 января 2019 985
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Появилось видео с места аварии с маршруткой на улице Спортивной

Появилось видео с места аварии с маршруткой на улице Спортивной

Появилось видео с места аварии на улице Спортивной. Ролик опубликовали на YouTube.

В ДТП, которое произошло во вторник, 15 января, участвовали четыре транспортных средства: Ford Transit, Renault Logan, Volkswagen и «девятка».

В пресс-службе регионального УМВД RZN.info сообщили, что в аварии никто не пострадал.

Видео Романа Трофимова


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