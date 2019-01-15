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15:33, 15 января 2019 2 766
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«Почта России» прокомментировала невыдачу пенсий в сасовском отделении 5

«Почта России» прокомментировала невыдачу пенсий в сасовском отделении

«Почта России» прокомментировала невыдачу пенсий в сасовском отделении. В пресс-службе отметили, что все банковские услуги оформляют только по желанию клиента.

«Для удобства получения пенсий и пособий клиентов информируют о возможности оформления банковских карт „Почта Банка“ в отделениях почтовой связи», — уточнили в релизе.

На сасовском почтамте провели служебную проверку, а со всеми сотрудниками — дополнительный инструктаж о порядке оказания услуг.

Напомним, жителям Сасова отказались выдавать пенсии на почте из-за незаконного приказа.

По связанным с обслуживанием вопросам можно обратиться по телефону: 8 800 100 00 00.


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