«Почта России» прокомментировала невыдачу пенсий в сасовском отделении. В пресс-службе отметили, что все банковские услуги оформляют только по желанию клиента.
«Для удобства получения пенсий и пособий клиентов информируют о возможности оформления банковских карт „Почта Банка“ в отделениях почтовой связи», — уточнили в релизе.
На сасовском почтамте провели служебную проверку, а со всеми сотрудниками — дополнительный инструктаж о порядке оказания услуг.
Напомним, жителям Сасова
По связанным с обслуживанием вопросам можно обратиться по телефону: 8 800 100 00 00.