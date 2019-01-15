Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обеспечили надежное электроснабжение потребителей области в период новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.
«Бесперебойная работа стала возможной благодаря тщательно проведенной подготовке и слаженному взаимодействию энергетиков. В новогоднюю ночь в сетях „Рязаньэнерго“ не было допущено технологических нарушений», — говорится в сообщении.
В преддверии праздников специалисты проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения.
На всех энергообъектах усилили пожарную и контртеррористическую безопасность. Дополнительно проверили схемы оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала, готовность систем диспетчерского управления к оперативной ликвидации возможных нарушений.
В новогодние каникулы сотрудники «Рязаньэнерго» дежурили круглосуточно. К ликвидации технологических нарушений были готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 176 единиц техники.
«Для успешного решения задач по обеспечению бесперебойного функционирования электросетевого комплекса до конца отопительного сезона рязанские энергетики продолжат прилагать максимум усилий, сохраняя высокий уровень готовности к слаженным действиям в любых ситуациях», — отметили в пресс-службе филиала.