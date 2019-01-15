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10:33, 15 января 2019 720
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Назван лучший город России по качеству жизни

Назван лучший город России по качеству жизни

Назван лучший город России по качеству жизни. Эксперты исследовательского сервиса Numbeo составили рейтинг из 226 лучших городов мира.

В список попали пять российских городов — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск.

Для жизни в России исследователи признали самым комфортным Нижний Новгород. Он занял 109 место в рейтинге, обогнав Торонто (Канада), Брюссель (Бельгия), Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США). Первое место в списке заняла австралийская столица Канберра.

Специалисты учитывали индексы покупательной способности жителей, загрязнения, соотношения цены на жилье и дохода граждан, индексы промежуточного минимума, безопасности, здравоохранения, дорожного трафика и климатический индекс.


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