Назван лучший город России по качеству жизни. Эксперты исследовательского сервиса
В список попали пять российских городов — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск.
Для жизни в России исследователи признали самым комфортным Нижний Новгород. Он занял 109 место в рейтинге, обогнав Торонто (Канада), Брюссель (Бельгия), Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США). Первое место в списке заняла австралийская столица Канберра.
Специалисты учитывали индексы покупательной способности жителей, загрязнения, соотношения цены на жилье и дохода граждан, индексы промежуточного минимума, безопасности, здравоохранения, дорожного трафика и климатический индекс.