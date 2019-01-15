С 10 февраля на участке улицы Сенной запретят парковаться. Об этом
Речь идет о проезде между домами №№8 и 10 с правой стороны. Там установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Мэрия попросила водителей учесть изменения.
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С 10 февраля на участке улицы Сенной запретят парковаться. Об этом
Речь идет о проезде между домами №№8 и 10 с правой стороны. Там установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Мэрия попросила водителей учесть изменения.
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