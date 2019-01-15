На трассе М-5 «Приора» сбила рабочих и влетела в снегоуборочную машину

На трассе М-5 в Спасском районе Lada Priora сбила дорожных рабочих и влетела в снегоуборочную машину. Об этом сообщил телеканал
ДТП произошло в понедельник, 14 января, недалеко от поворота на село Половское.
39-летний житель Саратовской области, по предварительной информации, «не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, не справился с управлением» и выехал на «встречку». Там машина столкнулась с «ГАЗелью», которая находилась на проезжей части около отбойника.
Затем легковушка наехала на дорожных рабочих, которые ремонтировали барьерное ограждение. После этого автомобиль столкнулся со снегоуборочной машиной Volvo.
В аварии пострадали трое работников дорожной организации, а также водитель «ГАЗели».