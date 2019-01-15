На публичных слушаниях обсудят расширение Комсомольского парка и автотехцентра в Рязани.
Во вторник, 22 января, пройдет обсуждение изменение генплана на Куйбышевском шоссе в районе строения №52. Заявитель АО «Межрегиональный центр «Интеграл» намерен расширить площадь автотехцентра «Рязань МАЗ сервис» за счет зеленой зоны.
Слушания пройдут в административном здании №107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.
Там же в четверг, 24 января, обсудят расширение Комсомольского парка на Московском. Зеленую зону планируют увеличить за счет зоны застройки многоэтажными жилыми домами, неселитебных территорий и промышленных предприятий.
Начало обсуждения в 18:00.