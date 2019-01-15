Банк России предложил рязанским студентам стажировку в Москве и Санкт-Петербурге

Банк России предложил студентам рязанских вузов пройти стажировку в центральном аппарате банка в Москве и главном управлении в Санкт-Петербурге.
Заявки принимают до 29 марта, подать их могут студенты последнего курса бакалавриата, специалитета или магистратуры очной формы обучения. Им предстоит пройти онлайн-тестирование и собеседование. Сама стажировка начнется в июне, она будет оплачена и продлится шесть месяцев.
Студентов примут департаменты банковского регулирования, денежно-кредитной политики, страхового рынка, информационных технологий — всего более 20 подразделений. Тем, кто успешно себя зарекомендует, могут предложить работу в Банке России.
Получить более подробную информацию и подать заявку можно на