За месяц в работе рязанских таксистов нашли около 20 нарушений. Об этом сообщил
Всего в декабре сотрудники отдела контроля такси совместно с полицейскими провели семь рейдов.
В результате административные протоколы составили за:
- осуществление предпринимательской деятельности без разрешения (1 — Рыбное, 6 — Рязань);
- управление транспортным средством с незаконно установленным опознавательным фонарем такси (2 — Рыбное, 4 — Рязань);
- отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси или опознавательного фонаря; отсутствие в салоне информации (1 — Рыбное, 6 — Рязань).
Наибольшее количество правонарушителей зарегистрировали в сервисе такси «Везет» и «Максим».