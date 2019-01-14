В Спас-Клепиках для детей-инвалидов устроили рождественский праздник

В Спас-Клепиках для детей-инвалидов устроили рождественскую елку Об этом сообщило издательство «
Гостей поздравил благочинный протоирей Александр Мельник.
«Сегодняшний праздник будет посвящен каждому из вас. Я надеюсь, вы почерпнете для себя что-то важное из представления, которое будут показывать. Желаю вам любви, терпения, рождественской радости и всего самого наилучшего», — сказал отец Александр.
Ребята посмотрели представление, подготовленное Клепиковской и Тюковской воскресными школами, воспитанниками объединения Клепиковского дома творчества «Живое слово» и участниками хора «Узорочье» Клепиковской школы искусств.
Во время концерта дети слушали колядки, угадывали сыгранные на синтезаторе мелодии из разных мультфильмов, а также узнали новый для себя инструмент — балалайку.
После присутствующие традиционно получили сладкие подарки от администрации Клепиковского района и были приглашены за сладкий стол с соком, чаем, фруктами и сладостями, организованный активистами Клепиковского общества инвалидов.
«Следующая наша встреча состоится в марте. Мы хотим показать нашим детям праздник „Веселая Масленица“, поэтому приглашаем всех, кто не смог быть у нас сегодня в гостях», — сказала председатель Клепиковского общества инвалидов Елена Коткова.