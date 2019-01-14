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18:27, 14 января 2019 106
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В Спас-Клепиках для детей-инвалидов устроили рождественский праздник

В Спас-Клепиках для детей-инвалидов устроили рождественский праздник

Фото: Издательство «Пресса»

В Спас-Клепиках для детей-инвалидов устроили рождественскую елку Об этом сообщило издательство «Пресса».

Гостей поздравил благочинный протоирей Александр Мельник.

«Сегодняшний праздник будет посвящен каждому из вас. Я надеюсь, вы почерпнете для себя что-то важное из представления, которое будут показывать. Желаю вам любви, терпения, рождественской радости и всего самого наилучшего», — сказал отец Александр.

Ребята посмотрели представление, подготовленное Клепиковской и Тюковской воскресными школами, воспитанниками объединения Клепиковского дома творчества «Живое слово» и участниками хора «Узорочье» Клепиковской школы искусств.

Во время концерта дети слушали колядки, угадывали сыгранные на синтезаторе мелодии из разных мультфильмов, а также узнали новый для себя инструмент — балалайку.

После присутствующие традиционно получили сладкие подарки от администрации Клепиковского района и были приглашены за сладкий стол с соком, чаем, фруктами и сладостями, организованный активистами Клепиковского общества инвалидов.

«Следующая наша встреча состоится в марте. Мы хотим показать нашим детям праздник „Веселая Масленица“, поэтому приглашаем всех, кто не смог быть у нас сегодня в гостях», — сказала председатель Клепиковского общества инвалидов Елена Коткова.


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