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18:02, 14 января 2019 177
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В Скопине открыли камень в честь честных работников прокуратуры

В Скопине открыли камень в честь честных работников прокуратуры

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 14 января, во дворе здания Скопинской межрайонной прокуратуры открыли камень в честь работников прокуратуры, которые честно исполняют свой долг. Об этом пишет издательство «Пресса».

В церемонии участвовали сотрудники местной и межрайонной прокуратуры, главы городской и районной администраций, ветераны службы, представители полиции и других ведомств.

Право открыть мемориал предоставили и.о. прокурора области Юрию Монахову и межрайонному прокурору Евгению Бобылеву. После этого присутствующие возложили к подножию камня цветы.


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