В Скопине открыли камень в честь честных работников прокуратуры

В понедельник, 14 января, во дворе здания Скопинской межрайонной прокуратуры открыли камень в честь работников прокуратуры, которые честно исполняют свой долг. Об этом пишет издательство «
В церемонии участвовали сотрудники местной и межрайонной прокуратуры, главы городской и районной администраций, ветераны службы, представители полиции и других ведомств.
Право открыть мемориал предоставили и.о. прокурора области Юрию Монахову и межрайонному прокурору Евгению Бобылеву. После этого присутствующие возложили к подножию камня цветы.