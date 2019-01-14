На новогодние каникулы в Рязань приехали более 25 тысяч туристов

В понедельник, 14 января, на плановом совещании в администрации Рязани подвели итоги проведения мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству. Об этом сообщил сайт мэрии.

«В этом году мы провели более 150 праздничных мероприятий, которые прошли во всех районах города, — подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов. — По поручению губернатора Николая Любимова, городская администрация подала заявку на участие в конкурсе на право стать Новогодней столицей в 2020 году, который завершился нашей победой», — добавил он.

Заместитель главы администрации Елена Сорокина рассказала об итогах прошедших праздников. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января на площади Ленина собрались 27 тысяч горожан. Праздничная программа традиционно включала выступления лучших коллективов и праздничный салют, который в этом году был впервые запущен из двух точек в формате 2D.

Развлекательные представления подготовили для детей учреждения культуры города, библиотеки, музеи, школы искусств. Самое яркое представление «Трулльгод, или новогодние приключения», которое подготовил детский музыкальный театр «Созвездие добра» просмотрело 6 тысяч юных рязанцев. Во дворах прошли 28 мероприятий под названием «Дед мороз в гостях у ТОСов», их посетило более 10 тысяч человек.

Впервые в городе на территории Лесопарка реализовали проект «Новогодняя деревня», в открытии которого принял участие Дед Мороз из Великого Устюга. За период зимних каникул по «деревне» прогулялись порядка 127 тысяч человек.

«В новогодние праздники в Рязани побывали более 25 тысяч гостей. А всего спортивные и развлекательные мероприятия посетило более 200 тысяч взрослых и детей», — подытожила Сорокина.