Ухоловскую школу построили за 147 миллионов

В понедельник, 14 января, губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки в Ухоловский район открыл новую школу и выслушал жалобы местных жителей. Корреспондент RZN.info побывал на месте событий и подготовил фоторепортаж.

Ученики ухоловской школы занимаются в двух зданиях: начальное звено сделали отдельно от остальных детей. Прежнее здание для начальных классов построили в 1934 году. Его семь лет назад признали аварийным. В декабре 2018 года здание ввели в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта «Создание современной образовательной среды для школьников», а также региональной программы «Развитие образования и молодежной политики Рязанской области».

Стоимость строительства блока начального образования составила 147 миллионов рублей, большую часть которой (120 миллионов) выделили из федерального бюджета. Остальные вложения в размере 26 и полутора миллионов между собой поделили область и муниципалитет соответственно. Стоит отметить, что в процессе торгов на закупку оборудования для школы удалось сэкономить почти 16 миллионов рублей.

Проект нового здания рассчитан на 250 детей. Сейчас в школе учится 579 человек из которых 242 — в начальной школе.

Охват учеников у школы помимо Ухолова распространен на шесть населенных пунктов. Для развоза детей в учреждении имеется четыре школьных автобуса.

«Очень рад, что сегодня вместе с вами нахожусь в этой школе. Срок строительства был очень короткий: всего за семь месяцев здесь появилось это новое светлое здание. Уверен, что в нем вы добьетесь новых успехов и своими делами прославите свою малую родину — Рязанскую область», — сказал Любимов.