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9:12, 14 января 2019 2 269
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Смертельный салют и рязанцы на ТВ. Обзор новостей за выходные, 12-13 января

Смертельный салют и рязанцы на ТВ. Обзор новостей за выходные, 12-13 января

Фото: Pixabay.com

Завершился очередной зимний уикенд. RZN.info собрал главные новости за субботу и воскресенье, 12 и 13 января. Рязанцев вновь можно было увидеть на ТВ. 23-летнего Вадима Черноморова с татуировками на глазах выгнали с телепередачи «Мужское / Женское».

Жительница Касимова подарила Якубовичу световое шоу. В субботу также стало известно, что юный рязанец Михаил Афанасьев получил планшет от губернатора и приглашение на «Поле чудес».

Юрий Быков рассказал о съемках фильма «Сторож» в Солотче. На вопрос о том, помогает ли ему «родная земля», Быков ответил, что он родился и вырос в степной части Рязанской области, «там, где Пронск».

Не обошлось без происшествий. В субботу, 12 января, на Северной окружной иномарка столкнулась с «ГАЗелью». Легковушка получила сильные повреждения. В сети также появилось фото и видео с места аварии.

Младенец с тяжелой патологией умер в рязанском перинатальном центре. Ранее врачи пытались его спасти и впервые в Рязанской области провели сеанс непрерывного гемодиализа с помощью аппарата для замещения почечных функций и плазмотерапии Multifiltrate.

В Рязанской области мужчина погиб из-за взрыва фейерверка. Не соблюдая правила безопасности, он наклонился над установкой в тот момент, когда произошел запуск. Позже выяснилось, что погибший при взрыве оказался депутатом.

В Ухоловском районе в воскресенье погиб 70-летний пенсионер. Следователи рассказали, что он уснул с сигаретой.

В этот уикенд рязанец создал петицию с требованием почистить город от снега. Позже Николай Любимов пояснил, кто виноват в ситуации с некачественной уборкой города.

Также в области продолжились праздничные мероприятия. Юные старожиловцы поучаствовали в фестивале «Под яркой звездой Рождества». Дети вместе со священниками и взрослыми пели праздничный тропарь и смотрели театрализованные представления.

На улице Почтовой рязанцы продегустировали пирожки и выбрали лучшие. Награды победителям вручил заместитель главы администрации Игорь Тишин. Всего участниками фестиваля стали десять организаций. Первое место заняла столовая «По Щучьему велению».

На открытие памятника Макарову в Сасово приехала депутат Госдумы Наталья Поклонская.


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