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8:59, 14 января 2019 4 271
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Неизвестные взломали сайт мэрии и раскритиковали ее проекты

Неизвестные взломали сайт мэрии и раскритиковали ее проекты

Сайт администрации Рязани взломали. В информационном разделе в обсуждении планов благоустройства ЦПКиО и площади Ленина появились странные комментарии.

«Не слушайте идиотов! Стройте все что запланировали! Сколько можно Рязани оставаться занюханой деревней! Все в плане правильно и нужно (орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.)» — так неизвестные заменили заголовок заметки «Разработана схема благоустройства Центрального парка культуры и отдыха».

Критике также подвергся проект реконструкции площади Ленина, сравнив его с брендом города.

«Тут как с брендом города, — все кто его видел плевались + оказалось, что он украден у коммерческой организации (орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.)», — написали на сайте мэрии.

В администрации города RZN.info уточнили, что разбираются с ситуацией. О результатах проверки сообщат.


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