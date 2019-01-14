Неизвестные взломали сайт мэрии и раскритиковали ее проекты

«Не слушайте идиотов! Стройте все что запланировали! Сколько можно Рязани оставаться занюханой деревней! Все в плане правильно и нужно (орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.)» — так неизвестные заменили заголовок заметки «Разработана схема благоустройства Центрального парка культуры и отдыха».
Критике также подвергся проект реконструкции площади Ленина, сравнив его с брендом города.
«Тут как с брендом города, — все кто его видел плевались + оказалось, что он украден у коммерческой организации (орфография и пунктуация сохранена — прим.ред.)», — написали на сайте мэрии.
В администрации города RZN.info уточнили, что разбираются с ситуацией. О результатах проверки сообщат.