Самарский губернатор рассказал о состоянии учительницы, которую избил школьник

Самарский губернатор Дмитрий Азаров рассказал в
10 января в школе подрались двое учеников. Учительница заступилась за одного из них и
Азаров уточнил, что поблагодарил женщину за смелость в телефонной беседе.
«Она своими действиями защитила детей от серьезных травм. Все необходимые распоряжения по медицинскому сопровождению дал еще вчера. Дай Бог здоровья!» — написал он в своем
Губернатор поручил региональному минобразования «приложить дополнительные усилия, чтобы каждый учитель чувствовал себя защищенным».