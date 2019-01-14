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11:07, 14 января 2019 492
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Самарский губернатор рассказал о состоянии учительницы, которую избил школьник

Самарский губернатор рассказал о состоянии учительницы, которую избил школьник

Самарский губернатор Дмитрий Азаров рассказал в Twitter о состоянии учительницы, избитой в Сызрани школьником. По его словам, женщина чувствует себя нормально.

10 января в школе подрались двое учеников. Учительница заступилась за одного из них и получила удар в голову. Ребенка госпитализировали. Ночью в больницу жалобами на ухудшение самочувствия попала педагог. У нее диагностировали сотрясение мозга.

Азаров уточнил, что поблагодарил женщину за смелость в телефонной беседе.

«Она своими действиями защитила детей от серьезных травм. Все необходимые распоряжения по медицинскому сопровождению дал еще вчера. Дай Бог здоровья!» — написал он в своем Twitter.

Губернатор поручил региональному минобразования «приложить дополнительные усилия, чтобы каждый учитель чувствовал себя защищенным».


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