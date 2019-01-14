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14:49, 14 января 2019 2 658
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Рязанский архитектор назвал плюсы и минусы обновленного Лесопарка 3

Рязанский архитектор назвал плюсы и минусы обновленного Лесопарка

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский архитектор Илья Стюхин в группе «Рязань-3» назвал плюсы и минусы обновленного Лесопарка, где в 2018 году появились спорткомплекс «Под мостом», новогодняя деревня и скульптура медведя, играющего в шахматы.

Среди плюсов архитектор выделил навигацию и ларьки с горячим кофе и чаем, деревянные горку и срубы резиденции Деда Мороза, вечернюю подсветку, «всепогодную площадку для спорта», работу аниматоров и «организацию досуга в целом». Отдельный комментарий вызвало наличие туалетов.

«Это настоящий прорыв для нашего города, кроме шуток. Важно понимать, что общественными пространствами пользуются живые люди, и что невозможно говорить об уважении к рязанцам, пока им предлагаются синие или зеленые кабинки», — отметил Стюхин.

Среди минусов он назвал входную группу и заборы («С эстетической точки зрения — это просто боль»), графический дизайн («Такими афишами стыдно зазывать даже на сельскую дискотеку, а при взгляде на логотип вспоминается „тинейджерский“ дизайн 90-х») и общее оформление («Все парковые объекты, будь то киоски, туалеты, уличная мебель — должны не создавать ощущение диссонанса»), музыкальное сопровождение неудобную логистику.

«Место совершенно не приспособлено к посещению пешком или на общественном транспорте. Ближайшая остановка — Торговый городок — имеет довольно низкий трафик, — уточнил архитектор. — Площадь Свободы — далеко, 600 метров. Тротуары узкие и не очень хорошо очищены, кроме того — приходится идти через невероятно отталкивающую неорганизованную парковку».

Недовольство вызвала иллюминация: в Лесопарке установлены фонари двух оттенков, синие и голубые перетяжки между столбов, голубые снежинки, а на крышах домиков и деревьях — «теплые подвески».

«Дизайн света — это сложнейшая дисциплина, и нельзя просто так бездумно миксовать теплые и холодные оттенки. Если бы мы увидели здесь хорошую работу со светом, это была бы совершенно волшебная праздничная атмосфера», — уверен он.

Критике также подверглась скульптуры ландыша и медведя:

«Да, круто, что люди фотографируются с этим медведем, но если поставить что-то более современное и красивое — всем было бы лучше, — считает мужчина. — Еще важная вещь — отсутствие идентичности. Почему медведь? Почему в лесопарке? Здесь что, когда-то водились медведи? Скульптура должна нести в себе какую-то идею, отражать местную идентичность».

Илья Стюхин подчеркнул, что были вопросы, которые требовали внимания еще до работы над проектом. Так, он выделяет проблему транспортных заторов из-за большого потока людей на пешеходном переходе и советует поставить светофор. Кроме того, большой парковки для машин перед Лесопарком оказалось недостаточно.

Подводя итог, архитектор отметил, что «опыт преобразования общественных пространств имеет огромную ценность», а мнение горожан позволит всем работать лучше.


© RZN.info

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