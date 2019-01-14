Рязанские полицейские закрыли подпольный игровой клуб. Видео

Рязанские полицейские закрыли подпольный игровой клуб в нежилом помещении на улице 4 линия в Горроще. Об этом сообщила
По предварительным данным, 31-летний рязанец ранее судимый за хищение и нарушения правил ПДД для получения дохода организовал и проводил азартные игры с использованием 12 автоматов на цокольном этаже.
Отмечается, что в круг клиентов входили только знакомые лица. Пропуск посетителей осуществлялся конспиративно, по звонкам на определенный номер.
Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причиненного в его результате ущерба. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в