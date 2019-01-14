При столкновении «Ниссана» с тягачом в Скопинском районе погибла 64-летняя женщина

В понедельник, 14 января, в 13:45, в Скопинском районе на 247-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись Nissan Tiida и тягач «МАН». Об этом сообщила
По предварительным данным, 65-летняя жительница Московской области, управляя легковушкой, двигаясь со стороны Тамбова в сторону Москвы, не справилась с управлением и столкнулась с тягачом под управлением 33-летнего водителя.
В результате ДТП 64-летняя пассажирка иномарки погибла на месте происшествия. Женщину-водителя доставили в медицинское учреждение.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.