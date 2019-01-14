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15:28, 14 января 2019 1 654
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При столкновении «Ниссана» с тягачом в Скопинском районе погибла 64-летняя женщина

При столкновении «Ниссана» с тягачом в Скопинском районе погибла 64-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В понедельник, 14 января, в 13:45, в Скопинском районе на 247-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись Nissan Tiida и тягач «МАН». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 65-летняя жительница Московской области, управляя легковушкой, двигаясь со стороны Тамбова в сторону Москвы, не справилась с управлением и столкнулась с тягачом под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП 64-летняя пассажирка иномарки погибла на месте происшествия. Женщину-водителя доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.


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