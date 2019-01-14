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16:55, 14 января 2019 1 044
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На Крещение в Шацком районе сделают четыре купели

На Крещение в Шацком районе сделают четыре купели

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На Крещение в Шацком районе сделают четыре купели: в поселке Выша, селах Эммануиловка, Польное Ялтуново и Казачий Дюк. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Начальник отдела ГО и ЧС администрации района Александр Качалин пояснил, что у купелей расклеили листовки, в которых рассказали, как легче перенести купание в проруби.

«Мы предусмотрели все для безопасности купальщиков: Роспотребнадзор взял пробы воды, которые соответствуют санитарным нормам, запланировали дежурство медицинских работников, Шацкой полиции и пожарной части № 48», — пояснил он.


© RZN.info

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