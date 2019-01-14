Мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора и вымогают у рязанских предпринимателей деньги

Рязанских предпринимателей предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и вымогают деньги. Информацию опубликовали на
Неизвестные звонят в коммерческую организацию и предупреждают о грядущей проверке. При этом за определенную сумму предлагается избежать ее или гарантировать положительные результаты.
Специалисты напомнили, что все плановые проверки проводятся исключительно по плану, утвержденному Генпрокуратурой. Информация о них доступна на ее сайте в разделе «
Предпринимателям сообщают о проверке за три рабочих дня заказным письмом или электронным сообщением. Телефон и смс для этого никогда не используют.
В случае внеплановой проверки у сотрудников Роспотребнадзора должно быть распоряжение главного государственного санитарного врача, согласование прокуратуры, служебные удостоверения.
Уточнить, действительно ли проверяющие работают в ведомстве, можно по телефону управления