Мэрия назвала появившиеся на своем сайте оскорбления техническим сбоем.
«Никаких „хакерских атак“ на наш сайт не было. Это технический сбой. Мы направляем письмо разработчикам с просьбой устранить его и возможность повторения инцидента», — прокомментировали в пресс-службе администрации Рязани.
По словам представителей, публикации со странными записями отражались некорректно только через поисковые системы, лишь при вводе отдельных словосочетаний и фраз.
Отмечается, что при проверке работы сайта никаких ошибок не нашли. Система функционирует в штатном режиме.
Напомним, ранее появилась информация о