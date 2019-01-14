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13:12, 14 января 2019 1 725
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Мэрия назвала появившиеся на своем сайте оскорбления техническим сбоем 4

Мэрия назвала появившиеся на своем сайте оскорбления техническим сбоем

Мэрия назвала появившиеся на своем сайте оскорбления техническим сбоем.

«Никаких „хакерских атак“ на наш сайт не было. Это технический сбой. Мы направляем письмо разработчикам с просьбой устранить его и возможность повторения инцидента», — прокомментировали в пресс-службе администрации Рязани.

По словам представителей, публикации со странными записями отражались некорректно только через поисковые системы, лишь при вводе отдельных словосочетаний и фраз.

Отмечается, что при проверке работы сайта никаких ошибок не нашли. Система функционирует в штатном режиме.

Напомним, ранее появилась информация о взломе сайта администрации. В информационном разделе в обсуждении планов благоустройства ЦПКиО и площади Ленина появились комментарии с критикой.


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