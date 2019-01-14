Канал НВО назвал дату премьеры финального сезона «Игры престолов». Восьмой сезон стартует 14 апреля. Об этом сообщили в официальном
В полутораминутном ролике Джон Сноу, Арья и Санса Старк идут по склепу Винтерфелла мимо усыпальниц родственников и подходят к собственным могилам. После этого помещение окутывает ледяной воздух.
В восьмом сезоне будет шесть эпизодов по 80-90 минут. Бюджет каждого из них составит 15 миллионов долларов.
Сериал «Игра престолов» сняли по циклу романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Этот проект считается одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.
April 14. #ForTheThrone pic.twitter.com/Mzy22yxM6Z— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 14 января 2019 г.