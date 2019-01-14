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10:47, 14 января 2019 579
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Канал НВО назвал дату премьеры финального сезона «Игры престолов»

Канал НВО назвал дату премьеры финального сезона «Игры престолов»

Канал НВО назвал дату премьеры финального сезона «Игры престолов». Восьмой сезон стартует 14 апреля. Об этом сообщили в официальном Twitter проекта.

В полутораминутном ролике Джон Сноу, Арья и Санса Старк идут по склепу Винтерфелла мимо усыпальниц родственников и подходят к собственным могилам. После этого помещение окутывает ледяной воздух.

В восьмом сезоне будет шесть эпизодов по 80-90 минут. Бюджет каждого из них составит 15 миллионов долларов.

Сериал «Игра престолов» сняли по циклу романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Этот проект считается одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.


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